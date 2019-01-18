SGK Müdürü Bilgin Çam’a duygu dolu veda

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) İskenderun Sigorta Müdürlüğü'ndeki 38 yıllık emektarı ve müdürlüğünü yapan Bilgin Çam, İl Müdürü Hamit Bal, müdür yardımcıları ve mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.Deniz Kebap Salonu'nda gerçekleştirilen veda töreninde emekliye ayrılan Bilgin Çam’ı İl Müdürü Hamit Bal, müdür yardımcıları, personeli yalnız bırakmadı.SGK Hatay İl Müdürü Hamit Bal, Çam'a verdiği emekler için teşekkür ederken, 18 yaşından beri bu kurumda çalıştığının altını çizen Bilgin Çam da, "Tam 38 yıldır, ilk girdiğim yılla bugüne kadar aynı heyecanla ve severek çalıştım. Herkese isteyerek hizmet ettim ve hala öyleyim ama her şeyin bir sonu var. İşimden dolayı her zaman ailemi dahi ikinci plana koymuşumdur, bir yerde artık son vermek lazım" dedi.Veda töreninde İl Müdürü Hamit Bal, 38 yıllık kuruma hizmeti sonrası emekliye ayrılan Bilgin Çam’a günün anısına plaket ve hediye takdim etti ve daha sonra birlikte SGK armalı pastayı kestiler.

FOTOĞRAFLI