SGK'dan Borçlulara Yapılandırma Uyarısı

ZONGULDAK,)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Zonguldak Müdürü Erkin Avcı, vergi ve bazı alacakların yapılandırılmasıyla ilgili yasadan yararlanmak isteyen borçlular için müracaatların 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini açıkladı.SGK Zonguldak Müdürü Erkin Avcı, Resmi Gazete'de 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun' ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Avcı, borçlu sigortalılar ve işverenlerin borçlarından kurtarılabilmesi için bu sürecin çok önemli olduğunu söyledi. SGK’nın da alacakları yapılandırma kapsamına dahil edildiğini ifade eden Avcı, şöyle dedi:"31 Mart 2018 tarihi öncesinde gerçekleşmiş olan alacakların tamamı yapılandırma kapsamına giriyor. Bunun içinde sigorta primi borçları, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik destek primi bu yapılandırma kapsamına alınmış oldu. Yine isteğe bağlı sigorta prim borçları, topluluk sigortası prim borçları, 31 Mart 2018 tarihi önce bitirilmiş olan inşaatların asgari işçilikten dolayı çıkmış olan fark prim borçları, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, idari para cezaları, üçüncü kişilerden kaynaklanan rücu alacakları ve Bağ-Kur prim borçlarının tamamı yapılandırma kapsamına girmiş oldu. İşverenlerimiz de müracaatlarını online ortamda yapabilmektedirler. Sonuçlanma yapıldıktan sonra ilgililere iadeli taahhütlü olarak tebligatlarımızı yapılandırmış haliyle bildiriyoruz. Yapılandırma yapıldıktan sonra borcun ana parasını gecikme zammı ve gecikme faizini ayırıyoruz. Ana paranın üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamını kaldırıyoruz. Dönemler itibariyle TEFE, ÜFE, YÜFE değişim oranlarını esas alarak yeni bir gecikme tutarı belirliyoruz. Bu tutarı belirledikten sonra kişiye peşin ödeme, 6 taksit, 9 taksit, 12 ve 18 taksit şeklinde ödeme hakkı veriyoruz. Bu ödeme hakkını verdikten sonra müracaatlar il müdürlüklerine yapıldığı için il müdürlükleri tarafından kişinin talep ettiği tutar üzerinden yapılandırma işlemine başlamış oluyoruz. Eğer idari para cezalarıyla ilgili bir müracaat varsa idari para cezalarının da yüzde 50’sini siliyoruz."

SON MÜRAACAT TARİHİNE DİKKAT

Avcı, yapılandırma için son müracaat tarihinin ise 31 Temmuz 2018 olduğunu söyledi. Bağ-Kur sigorta prim borçları ile ilgili de bilgiler veren Avcı, "Prim borçlarını 2005’te biz hem günlerini silmiştik hem de borçlarını silmiştik. Daha sonra 2015 yılında tekrar hem günlerini hem de borçlarını silmiştik. Bu şahıslar müracaat ederlerse geçmiş silinmiş olan günlerini çok iyi imkanlarla geri alabilme imkanları mevcut. 31 mayıs 2018 tarihi itibariyle mevcut bağ-kur prim borçlarının tamamını talep ederlerse siliyoruz. Hem gününü siliyoruz hem borçlarını siliyoruz. Bu ne demek 31 Mayıs’tan önceki borçlarını sildiğimiz için 6'ncı ayın primini ödemeleri halinde sağlık sigortasından da bir aksaklığa uğramadan devam edebilme hakları mevcut. Yine silmiş olduğumuz prim ve günlerini dilerlerse daha sonraki tarihte satın alabilirler. Burada özellikle vurgulamamız gereken husus 31 Temmuz 2018 müracaat için son tarihimiz. Ödemeleri 31 Ağustos 2018’e kadar ilk taksitlerin SGK’ya ödenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 13:38