SGK borçlarını yapılandıranlara 28 Şubat uyarısı

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban, 7159 ve 7143 sayılı kanunlara göre borçlarını yapılandıran ancak taksitlerini ödemeyen ya da eksik ödeyenlerin 28 Şubat'a kadar kuruma müracaat etmelerini istedi.

İl binasında bir basın toplantısı düzenleyen Harun Akbalaban, 2017 ve 2018 yıllarını karşılaştırarak bir değerlendirme yaptı. İl Müdür Yardımcılarının da katıldığı toplantıda Akbalaban, verilere göre Kahramanmaraş'taki aktif sigortalı sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Akbalaban, şöyle konuştu:

"Aktif sigortalı sayımıza baktığımızda 2017 yılında 4/A’lı 163 bin 871 kişi sayısı 2018’de 166 bin 30’a yükselmiş. 2017 yılındaki 4/B sigortalı sayımız 30 bin 235 iken 34 bin 967 kişiye yükselmiş. 4/C sigortalı sayısı ise 35 bin 631’den, 37 bin 329’a yükselmiş. 2018 yılında dolardaki ani artışın da sigortalı sayımıza etki ettiğini belirtmek isterim. Emekli sayılarımıza baktığımızda 4/A’dan 2017’de emekli olan sayısı 54 bin 38 iken 57 bin 286’ya çıktı. 4/B’den emekli olan sigortayı sayısı 26 bin 829’dan 27 bin 257 kişi oldu. 4/C’den de emekliye ayrılan memurlarımız 16 bin 952 kişiden 18 bin 858 kişiye yükseldi. 4/C’nin emeklilik işlemleri Ankara’dan Kamu Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta."

“TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEYENLERİ KURUMUMUZA BEKLİYORUZ”

7159 ve 7143 sayılı kanunlara göre borçlarını yapılandıran ancak taksitlerini ödeyemeyenlere de seslenen Harın Akbalaban şöyle devam etti.

"Özellikle Kahramanmaraş halkına faydalı olmak istiyorsak, 7159 ve 7143 sayılı kanuna müracaat eden ama taksitlendirmelerini hiç ödeyemeyen ya da eksik ödeyen vatandaşlarımızı biz buraya davet ediyoruz. Onlara 28 Şubat’a kadar taksitlerini tekrar ödemeleri ya da eksikliklerini tamamlamaları halinde yapılandırmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini bildirmek istiyoruz. Bununla ilgili 28 Şubat 2019 son tarih ama istiyoruz ki o tarihe kalmasınlar. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek. Yani normalde kişi yapılandırma kanunu haricinde geldiği takdirde, borcu 50 bir liranın altındaysa teminat istemiyoruz ama 50 bin liranın üstündeki her tutarın yarısı kadar teminat istiyoruz. Dolayısıyla burada bize vereceği teminatı gider bankaya verir ama biz yapılandırma kanunuyla bu teminatı istemiyoruz. Bize vereceği teminatı bankaya verir, oradan kredisini kullanır, teminat mektubu alır ve bir rahatlamaya girer."

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