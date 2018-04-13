SGK Başkanı Bağlı'dan, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR () - SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Üniversite Hastaneler Birliği Derneği'nin 20. genel toplantısına katılmak için gelen SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın doğa ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ekonomik ve marka değerlerinden bahsederken, birçok organizasyona ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'ın kongre merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Kongre, çalıştay, sempozyum gibi sayısız organizasyona ev sahipliği yapmanın Afyonkarahisar'ın tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Vali Tutulmaz, bu vesileyle ilimize gelen misafirleri ağırlamaktan çok memnun olduklarını sözlerine ekledi. Vali Mustafa Tutulmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Afyonkarahisar'ın önemli bir şehir olduğunu dile getirdi.

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