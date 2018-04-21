Sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

ŞANLIURFA, () – TÜRKİYE’nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında gösterilen Şanlıurfa’da sezonun ilk arpa hasadı Harran Ovası’nda yapıldı. Ticaret Borsasında açık artırma usulü ile satışa sunulan yılın ilk arpası 1,20 liradan satıldı. Çiftçi İsa Çavan’a ise çeyrek altınla ödüllendirildi.



Şanlıurfa’da sezonun ilk mahsulü arpa, açık artırmayla satıldı. Harran Ovasında yapılan yılın ilk hasadı Zahireciler Borsasında satışa sunuldu. Yedikardeş Mahallesinde çiftçilik yapan İsa Çavan tarafından üretilen yeni mahsul arpa esnaf Salih Tugay, tarafından kilosu 1,20 liradan satın aldı. Zahireciler Borsasındaki ihaleye katılan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, yılın ilk üreticisi olan çiftçi İsa Çavan’ı çeyrek altınla ödüllendirdi. ŞUTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da hububat sezonunun açıldığını belirterek, ilk ürünü satmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.Şanlıurfa'nın üretim bakımından Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu aktaran Kaya, "Her zaman ilk mahsul Şanlıurfa'da satılıyor. Yeni başlayan sezonun çiftçilerimize, tüccarlarımıza ve sanayicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üreticimizi de tebrik ediyorum. Bereketli seneler diliyorum." şeklinde konuştu.

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