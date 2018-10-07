Sezonu 'Carmina Burana' açtı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 2018-2019 sanat sezonunu 'Carmina Burana' konseriyle açtı. Konserde, 150 sanatçıdan oluşan dev kadro sahnede yer aldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera-bale sahnesinde gerçekleşen konserde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Alexandru Samuil, çok sesli koroyu şef Mahir Seyrek, çocuk korosunu ise şef Seçil Baddal yönetti. Konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Devrim Demirel, İstanbul'dan konuk sanatçı bariton Murat Güney solist olarak sahnede yer aldı.

Orkestra, koro ve solistler 'Yeni bir şey yaratmak istiyorsan mutlaka eski olanı kullan' anlayışıyla yapıtlar veren Alman besteci Carl Orff tarafından oluşturulmuş sahne kantatı 'Carmina Burana'yı seslendirdi. Antalyalı opera severler, Almanya'nın Münih şehri yakınlarındaki bir manastırda bulunan 200 kadar şiir ve şarkıdan esinlenilerek yaratılmış eseri soluksuz dinledi.

Salonu dolduran ve muhteşem bir akşam yaşayan izleyenler, 'Carmina Burana'yı seslendiren orkestra, koro sanatçıları, solistler, orkestra ve koro şeflerini ayakta dakikalarca alkışladı, çiçekle teşekkür edildi.

Antalya DOB sanatçıları, müzikseverleri 9 Ekim Salı akşamı da 'Türküyem' adlı müzikalde buluşturacak. 'Türküyem', 18 Ekim Perşembe akşamı bir kez daha tekrarlanacak.

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