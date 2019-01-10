Sezon için form tutuyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans A kadro mankeni Merve Akman, klip ve film sezonuna hazırlanıyor.

Ajansın defilelerinde baş manken olarak podyuma çıkan Akman, form tutmak için gününü spor salonlarında geçiriyor. Sabah yürüyüşü ardından pilates yaparak formunu korumaya çalışan Akman, klip ve katalog çekimlerine katılacak. Fiziğine dikkat etmesi gerektiğini bu nedenle tamamen spor ve diyet odaklı yaşadığını anlatan Akman, "Şubat ayı gibi yaz sezonu katalog çekimleri başlayacak. Hazır olmam gerekiyor" dedi.

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