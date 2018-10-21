Sezon açılışı Andımız’la yapıldı

GAZİEMİR Belediyesi’nin düzenlediği spor kurslarının sezon açılışı, Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişört giyen kursiyerlerin Andımız’ı okumasıyla yapıldı.

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği spor kurslarının sezon açılışı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle yapıldı. Belediyenin karate, jimnastik, güreş, kick boks, taekwondo, hareket eğitimi, voleybol, badminton, boccia, basketbol, aerobik, bisiklet, halk oyunları branşlarında düzenlediği spor kurslarının açılışı Andımız okunarak yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyen kursiyerler, tribünleri dolduran vatandaşlarla birlikte Andımız’ı okuyarak yeni eğitim dönemine merhaba dedi. Kursiyerler hazırladıkları gösterilerle de açılış törenine ayrı bir renk katarken oluşturdukları Atatürk Portresi ile coşkuyu zirveye taşıdı.

İZMİR, ()

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