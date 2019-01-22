Seyyar prizden eroin çıktı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda seyyar priz içine gizlenen 39 gram eroin ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M. M.A., A.G., O.T. ve M.G.'nin Adana’dan Niğde’ye uyuşturucu madde getirebileceği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takip edilen araç Adana-Niğde otobanında durduruldu. Ekipler araçta yaptığı aramada seyyar 3'lü priz içerisine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 39 gram eroin ele geçirdi. Araçta bulunan M.M., A. A. G., O T. ve M.G. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI