Seyyar çeşme ve konuşan kameriye

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Tefenni ilçesinde belediye tarafından seyyar ikram çeşmesi ve konuşan kameriye hizmete sunuldu.

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, kültür mirası olan sebil geleneğini modern şekilde yaşatabilmek adına seyyar ikram çeşmesini hizmete sunduklarını söyledi. Alagöz, "Belediyemize seyyar ikram çeşmesi kazandırdık. Hem yazın hem de kışın sıcak, soğuk tüm sıvı gıda ürünlerinin ikramının yapılacağı ikram çeşmemizden, dilerseniz buz gibi ayran, dilerseniz sıcacık çorba akacak. Önemsediğimiz bu çalışmayı halkımızın da büyük beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Hayır ve ikram kültürümüzün önemli bir parçası. İleride belki sayısını biraz daha artırarak ikram çeşmelerimizle bu kültürümüzü daha geniş kitlelere taşıyacağız" dedi.

Halkın refahı ve ilçenin imajını göz önünde bulundurarak konuşan kameriye uygulamasını başlattıklarını aktaran Alagöz, "Barutlu Caddesi'ndeki örnek cadde uygulamamıza 2 konuşan kameriye yerleştirdik. Vatandaşımız serinlemek ve dinlenmek için oturdukları bu iki kameriyede hem Türk Halk Müziği hem de Türk Sanat Müziği'mizin değerli seslerini dinleyerek dinlenecek" diye konuştu.

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