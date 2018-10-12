Seyrantepe Mahallesi’nin çehresi değişiyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Seyrantepe Mahallesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Salman, mahallenin çehresini değiştireceklerini söyledi.

Yapılan referandum sonrasında bölge halkının oylarıyla kentin 14'üncü mahallesi olan Seyrantepe Mahallesi’nde hummalı çalışmalar başlatıldı. Mahallenin alt yapı, yol ve su isale hattı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorunu masaya yatırıldı. Gerekli keşiflerin yapılmasının ardından ise çalışmalar başlatıldı. Altyapı çalışmalarından başlayarak mahallenin eksikleri bir bir giderilmeye başlandı. Özellikle vatandaşların talebi ve şikayet ettiği noktaların öncelikli olarak ele alınıp bu kısımların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

“TAZİYE EVİ YAPACAĞIZ”

Tamamlanması hedeflenen çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Salman, “Göreve geldiğimde bir söz vermiştim. Tüm mahallelere eşit hizmet vereceğim diye. Bu sözümün de her daim arkasındayım. Kentine aşık bir belediye başkanı olarak vatandaşlarımın talep ve şikayetlerini öncelikli görüp kentimizi de buna göre şekillendirmeye çalıştık. Bölge halkımızın oylarıyla mahalle olan Seyrantepe Mahallemiz, diğer mahallelerimizde olduğu gibi eşit hizmet alma hakkına sahip. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz burada da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tretuvar ve parke yol çalışmalarında sona geliniyor. Altyapı ve isale hattı çalışmaları ise tamamlandı. Devam eden tüm çalışmalarımızı tamamlayarak yılsonuna kadar Seyrantepe Mahallesi’ne de bir taziye evi inşa edeceğiz” dedi.



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