Seyrantepe İMKB Spor Merkezi hizmete açıldı

SİVAS, () - SİVAS'ta Seyrantepe İMKB Spor Salonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Okulları sezon açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Amatör Spor Kulüpleri Şube Başkanı Zeki Ekici, spor merkezinin çocukların spor yapabilmeleri için güzel bir mekân olduğunu belirterek, "Eskiden zor şartlar altında spor faaliyetleri yapılıyordu. Şimdi ise birçok yerde spor salonu var" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ise, her yıl olduğu gibi bu yılda yaz okulları sezon açılışını yaptıklarını ifade ederek, spor faaliyetlerinin 22 branşta yapılacağını söyledi.

Spor salonunun Seyrantepe Mahallesine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Kılıç, "Burası eskiden düğün salonu olarak kullanılıyordu. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından spor salonuna dönüştürüldü. Kurum olarak başta Valimiz Davut Gül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Davut Gül ise, il genelinde spor altyapısı anlamına birçok ciddi işe imza atıldığını ifade etti. 2017 ile 2018 yılları içerisinde Sivas'a 20 adet spor merkezi yapılacağını kaydeden Gül, "Ayrıca antrenman salonlarının sayısını da artırmak istiyoruz. Açılışını yaptığımız salon da bunlardan bir tanesi. Çocuklarımız spor yapacak alt yapıya kavuşmuş olacak. Okullar bölgesinde Sivasspor'un maçlarını yaptığı 27 bin 500 kişilik çok güzel bir stadyumumuz oldu. Yanında 5 bin 500 kişilik kapalı spor salonumuz var. Yarım kalan havuzun tamamlanma ihalesi yapıldı inşallah gelecek sene bittiğinde yüzme sporunu da yapabileceksiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler spor merkezini gezdi.

FOTOĞRAFLI