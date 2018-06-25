Seyir halindeki otomobilde yangın

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi.Hacı Ali Akatan yönetimindeki otomobilin seyir halindeyken motor kısmı alev aldı....

Seyir halindeki otomobilde yangın

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.
Yangın Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi.Hacı Ali Akatan yönetimindeki otomobilin seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri caddeyi trafiğe kapatarak yangını kısa sürede söndürdü.
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