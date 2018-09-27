Seyir halindeki kamyon yandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde atık malzeme taşıyan kamyon seyir halindeyken çıkan yangında zarar gördü.

Demre'ye bağlı Yavu- Davazlar mahalleleri arasındaki karayolunda saat 15.00 sıralarında seyreden Mehmet Sait Uzun'un kullandığı 07 R 4039 plakalı kamyonun sağ arka tekerlekleri yanmaya başladı. Tır durduran şoför ve yoldan geçenler yangına tüpler, toprak ve kum atarak müdahale etmeye çalıştı.

Ardından Demre Orman Bölge Şefliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Demre Birimi'ne ait 2 ilk müdahale aracı ve 2 arazözle yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında kamyonun sağ arka bölümü ve tekerlekleri yandı.

FOTOĞRAFLI

