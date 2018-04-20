Seyhan’da erken 23 Nisan kutlaması

ADANA'da 200 öğrenci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük iki kreşinden biri olan Seyhan Belediyesi Gürselpaşa Kreşi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Etkinliğe katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aşkla, sevgiyle yapılmayan işlerin başarılı olamayacağını söyledi. Karalar, “Biz de, Adana’ya, Seyhan’a ve halkımıza sevgimiz çok büyük olduğu için sevgiyle iş yapıyoruz. Allah’ın verdiği güçle hiç yorulmadan 24 saat çalışıyoruz” dedi.2014’te belediyeyi borçlu olarak devraldıklarını belirten Başkan Karalar, “Göreve geldiğimizde Seyhan’da ne bu kadar çok asfalt dökülüyordu, ne de bu kadar yeşil alanımız vardı. Borçlu aldığımız Seyhan’da borçtan dolayı şikayet etmedik ve bütün borcu ödeyip bugüne kadar 300 trilyonluk yatırım yaptık. Bu yıl da bir tek kuruş borçlanmadan kent meydanı, iki kreş ve mahalle merkezleri ile birlikte 186 trilyonluk yatırım yapacağız. Dönem sonuna kadar borcunu ödemiş ve devasa hizmetlerle yaklaşık 500 trilyonluk yatırım yapmış bir belediye olacağız” diye konuştu.Başkan Karalar’ın konuşmasının ardından, minik öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladıkları gösterileri sergiledi.

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