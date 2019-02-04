Seyhan Ziraat Odası'nın Başkanı Süleyman Girmen oldu

ADANA'nın Seyhan Ziraat Odası'nın 24'ncü Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa Süleyman Girmen seçildi.

Genel kurulda konuşan Süleyman Girmen, yanlış tarım politikaları nedeniyle geçen yıl Türk üreticisine verilen desteğin 5 katının yerli ve yabancı finans sektörüne faiz olarak ödendiğini söyledi. Girmen, "2006 yılında yürürlüğe giren Tarım Kanunu'nun 21'nci maddesine göre, milli gelirin en az yüzde 1'inin tarımsal desteklemeye ayrılması gerekmekte iken, bu rakam yüzde 0,5- 0,6 civarında gerçekleşti. Tarım Kanunu'na göre 2007-2018 yılları arasında tarıma 224 milyar TL destekleme ödemesi yapılması gerekiyordu. Şu ana kadar ödenen destekleme miktarı 103 milyar TL'dir. Yani devletin destekleme ödemelerinden dolayı çiftçiye 121 milyar TL borcu bulunmaktadır" diye konuştu.

Tek liste olarak gidilen 24'ncü Olağan Genel Kurul sonrası Seyhan Ziraat Odası'nın yeni yönetimi ise şöyle oluştu:

"Süleyman Girmen, Şaban Baş, Muhlise Tülin Erdemışık, Fevzi Şen, Cengiz Özdemir, Cahit İncefikir, Yaşar Özkan, İbrahim Köse, Mahir Arslan, Ahmet Nuri Sabuncu, İlker Şimşek, Yahya Boğa, İbrahim Temel Aksoğan, Suat Bengül, Enver Kenanoğlu, Mustafa Ölke, Oğuzhan Keskin, Hasan Kodal, Okay Sangün, Suat Sevgen, Mutlu Kozay."

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