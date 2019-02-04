Seyhan'ın güneyinde Sözlü rüzgarı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, merkez Seyhan ilçesinin güney mahallerinde seçim çalışmalarını sürdürüyor.Başkan Sözlü; Köylüoğlu, Çaputçu, Mürseloğlu, Dervişler, Salmanbeyli, Karayusuflu, Kayışlı, Camuzcu, Koyuncu ve Yalmanlı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Adana'nın iki bin yıllık geçmişinde iki köprü yapıldığını, kendisinin hizmet süresince altı büyük köprü inşa ettiğini belirten Sözlü, "Seyhan'ın güneyini ve Yüreğir'i yenilemezseniz, Adana'yı değiştiremezsiniz. Adana'yı dönüştürerek değiştiriyoruz. İnşa ettiğimiz köprüler, açtığımız bulvarlarla kenti bütünleştirirken hemşerilerimiz için huzur iklimi oluştururken de gönül köprüleri kuruyoruz" dedi."RANTA DEĞİL HALKA BAKARIZ"Sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini belirten Sözlü, "Sizlerin desteği, Cenab-ı Allah'ın nasibi ile üç dönemdir Ceyhan'da bu dönem de Adana'da belediye başkanlığı yapıyorum. Adana'da bir metre tarım arazisini konut arazisine çevirmedim, imar rantına geçit vermedim. Her zaman Adana'nın nitelikli bir şekilde dönüşerek değişiminden yana oldum" dedi.

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