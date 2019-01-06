Seyhan Belediyespor’da yetişti Fenerbahçe’ye transfer oldu

ADANA, () - ADANA'da Seyhan Belediyespor altyapısından yetişen ve Evkur Malatyaspor’da forma giyen Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe’ye transferini kutlayan Başkan Karalar, “Altyapımızdan yetişen değerli kardeşimize yeni takımında da başarılar dilerim” dedi.

Sporda altyapının önemine her zaman değindiklerini belirten Başkan Karalar, “Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübü’müzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe, Milli Takım ve türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık’ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum” dedi.

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