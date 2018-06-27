Seyhan Belediyesi'nden istihdama katkı

ADANA'nın Seyhan İlçe Belediyesi istihdam birimi ve Özler Tarım işbirliği ile 500 kişiye iş imkânı sağlandı.Seyhan Belediyesi istihdam birimine başvuran kişiler arasından seçilen ve ağustos ayında iş başı yapacak işçiler için Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Adana’da işsizlik sorununun çok büyük olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özler Tarım işbirliğinde 500 kişiye iş imkânı sağlandığını belirtti. Başkan Zeydan Karalar,” Bir kişiyi iş sahibi yapmak çok önemli. Yapılan işbirliği ile burada 500 kişiyi iş sahibi yapıyoruz. Biz isteriz ki ülkemizde kimse işsiz, ekmeksiz kalmasın. En büyük arzumuz budur. Ülkemizde uygulanan ekonomik ve politik uygulamayla işsizlik artıyor. Değişik alternatiflere bakıyoruz Özler ailesi Adana’nın en saygın ailelerinden. Bu anlamada 500 işsizimize iş imkânı sağladı. Temizlik işçilerim Zeydan Başkan, başkan olduktan sonra insan olduğumuzu anladık, aile olduk diyorlar. Çalışanın aidiyet duygusu içinde olması lazım bunu da çalıştığınız kurum sağlayacak. Ben inanıyorum ki Özler Tarım size her türlü imkânı sağlayacak. Çocuğumuz, evlatlarımız, kendimiz için çalışmak zorundayız. Ben hepinize istihdam projemiz hayırlı olsun diyorum. Bilin ki bu kardeşiniz Seyhan’daki her kardeşin mutluluğu ve iş sahibi olması için çalışıyor" diye konuştu.BİZİM FABRİKAMIZDA ELMA, MANDALİNA KOKUSU VARÖzler Tarım Personel ve Güvenlik Müdürü Sıtkı İçdemir, Özler Tarım olarak yapılan anlaşma ile 500 kişiye iş imkânı sunduklarını belirtti. Sıtkı Özdemir, “Ağustos ayında bu işe başlayacağız ve 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Birlikte çalışacağız ve kazanacağız. Bizim amacımız genç ve dinamik bir ekiple çalışmak. İşçilerimize sigorta, yemek ve servis imkânı sunuyoruz. Bizim fabrikalarımızda elma, mandalina, portakal kokusu var. Özler Tarım olarak aile ortamı sunuyoruz. Çalışanların saat 5’te işleri bitiyor ve özel sigorta yapıyoruz. Sıcak bir aile ortamında iş yapıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Seyhan Belediye Başkan’ı Zeydan Karalar Özler Tarım Personel ve Güvenlik Müdürü Sıtkı İçdemir’e çiçek verdi.

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