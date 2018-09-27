Seyhan Belediyesi'nden dev konut projesi

ADANA'da Seyhan Belediyesi tarafından Barbaros ve Bey Mahalleleri'nde gerçekleştirilecek toplamda 4 bin 100 konut yapımını içeren proje tanıtımı şantiye alanında yapıldı.Projenin tanıtıldığı toplantıya mahalle halkı ilgi gösterirken, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bugün bizim onur günümüz. Yıllardır Adana’da yatırımlar sadece kuzey tarafına yapıldı. Oysa güneyde insanımız da güzel yerlerde yaşamayı hak ediyor. Biz de burada bu projenin onaylanması için yoğun bir çaba gösterdik. Binalar herhangi bir doğal afette zarar görebileceği için asıl dönüşümün buralarda olması gerekir. Bu projeye biz TOKİ ile birlikte çok emek verdik. Kriz döneminde yapılacak olan bu büyük projenin büyük bir başarı olacağına inanıyorum. Proje bitiminde biz de burada yeşil vadimize kavuşacağız" dedi.

HALKIMIZ TAM DESTEK VERDİ

Projenin yapımı için vatandaşlarla yaklaşık 18 aydır görüşmeler yaptıklarını ve büyük destek gördüklerini vurgulayan Karalar, şöyle konuştu:

"Halkımızın desteği olmasa bu proje gerçekleşmezdi. 18-24 ay arasında bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bu toplantımızda projemizi tanıtma toplantımız. Yakında açılışımız da gerçekleşecek, çalışmalarımız hızla başladı. Burada toplamda 4 bin 100 konut olacak. Yapılan binalarda bu mahallenin, bu semtin insanı oturacak ve komşusundan, çevresinden kopmamış olacak. Yanı başımızda Seyhan Nehri var. Böyle bir noktada olan mahallenin proje sonunda ne kadar değerli bir yer olacağını görmekteyiz."

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