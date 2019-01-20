Seyhan Belediyesi karlı yolları temizliyor

KAR nedeniyle ulaşıma kapanan Tufanbeyli ilçesindeki yolların yeniden açılmasına Seyhan Belediyesi destek verdi.

Pozantı’dan Aladağ’a, Karaisalı’dan Karataş’a, Ceyhan’a kadar birçok ilçe ve mahalleye, olanakları ölçüsünde destek olan Seyhan Belediyesi son olarak kar nedeniyle yolları kapanan Tufanbeyli ilçesine de yardım elini uzattı.

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, belediye araçlarını ve personelini Tufanbeyli’nin yollarının açılması için görevlendirdi. Seyhan Belediyesi personeli Tufanbeyli merkezinde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını gerçekleştirerek yolların açılmasını sağladı.

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