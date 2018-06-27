Seyhan Belediye’de hedef Türkiye şampiyonluğu

ADANA'da, U17 Türkiye Şampiyonası'nda, güçlü rakiplerini eleyerek son dört takım arasında kalmayı başararak finale yükselen Seyhan Belediyespor, gözünü şampiyonluğa dikti.Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın hamiliğinde Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir’in yönetiminde takım hocaları Yılmaz Bozkurt, Mehmet Yaman ve kaleci antrenörü Eray Serbes tarafından çalıştırılan Seyhan Belediyespor final müsabakalarında Sakarya Harb-İş, Bursa İnegöl ve Atakumtakımları ile eşleşti. Bu hafta sonu Zonguldak’ta yapılacak final karşılaşmalarında bu güçlü 3 takımı geçmeyi amaçlayan Seyhan Belediyespor, favori olarak gösteriliyor. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise takımıyla gurur duyduğunu belirtip, “Amacımız, Seyhan’ı Türkiye’de en iyi şekilde temsil etmek. Hem başarılı hem de centilmen bir takımız. Takımımızın bana kupayı getireceklerine inanıyorum. Hoca ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

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