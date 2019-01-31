Seydişehirli gazilerden Başkan Tutal’a ziyaret

SEYDİŞEHİR(Konya),() - SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı, Türkiye Harp Malulü Gazileri ziyaret etti.

Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcilcisi Emin Kara ve Seydişehir’de oturan Türkiye Harp Malulü Gazileri, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti. Gaziler, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın her zaman yanlarında olup kendilerine destek olduğunu hatırlatarak, yapılacak yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildiği içinde başarılarını dile getirdi.

Başkan Tutal da gazilerin, ülkenin onur ve gurur kaynağını olduğunu belirterek, en küçük sorunlarında belediye olara her zaman hizmete hazır olduklarını söyledi.