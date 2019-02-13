Seydişehir termal sosyal tesisi açılıyor

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya) ()- SEYDİŞEHİR Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği ve yapımında sona gelinen termal sosyal tesisin Mart ayında açılacağı belirtildi.

Ketirağılları bölgesinde 13 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yapımında sona gelinen sosyal tesis içerisinde 2 adet yüzme havuzu, sauna, hamam, su buharı, spor salonu, kür odaları, seyir terasları, ikramlık alanlar bulunuyor. Yüzde 90'ı tamamlanan termal sosyal tesisin eksiklikleri giderilerek Mart ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Seydişehir’de ekonominin çıtasını yükseltmek ve ilçe halkına istihdam fırsatı sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Termal sosyal tesis çalışmaları hızla devam ediyor. Tesisi Mart ayında halkımızın hizmetine sunucağız. YİKOB’dan termal sosyal tesisimiz için 1 milyon 750 bin lira ödenek aldık. Okullarımızda ve Ketenli Mahallemizde bulunan sağlık evi içinde taleplerimizi geri çevirmeyen Valimize teşekkür ederiz” dedi.

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