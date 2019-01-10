Seydişehir'in tanıtımı için pul bastırıldı

SEYDİŞEHİR Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla pul bastırdı.Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'in tanıtımı için farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdıklarını söyledi. Üzerlerinde Seyidharun Camii ve Kuğulu Mesire Alanı'nın resimlerinin yer aldığı posta pulları sayesinde Seydişehir'in tanıtımı yapılacak. Basılan posta pulları Seydişehir PTT Müdürü Serap Güner tarafından Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a makamında takdim edildi.Posta gönderilerinde kullanılmak üzere böyle bir çalışma yapıldığını ifade eden başkan Tutal, "İlçemizin tanıtımı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Seydişehir'in simgesi haline gelen Seyidharun Camii ve Kuğulu Mesire Alanı'mızın tanıtımını bu şekilde her bölgede yer alsın istedik. Seydişehir PTT müdürlüğümüz bize bu konuda yardımcı oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şehir dışı posta gönderilerimizde Seydişehir'in tanıtımında önem arz eden pullarımızı kullanarak tarihimizi ve doğal güzelliğimizi tanıtmış olacağız.” dedi.

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