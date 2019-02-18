Seydişehir'de ikinci semt pazarı kuruluyor

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe ikinci bir semt pazarının kurulacağını belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hızlı büyüyen ve gelişen bir şehir haline gelen Seydişehir'de artık yeni bir semt pazarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Tutal, ''Aktaş, Karakavak, Ulukapı ve Kızılcalar mahalle sakinleri ve muhtarlarımız tarafından talepler geldi. Dört mahallemizin yaklaşık 13 bin nüfusu var. Mahalle muhtarlığımız ihtiyaç olduğuna dair imza toplamışlar. Böyle bir ihtiyacın olduğunu istişare ederek değerlendirdik. İnşallah mart ayı içerisinde ortak bir nokta olarak Kızılcalar Mahallesi Canlı Hayvan Pazarı civarına bir pazar oluşturacağız. İkinci bir pazar için pazar esnafımızla da istişare ettik. Memnuniyetle karşılayan esnaf kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Semt pazarının şehrimize ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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