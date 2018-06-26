ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile Seydişehir'de doğaya keklik salındı.Programa, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Doğa Koruma Milli Parklar Konya Bölge Müdürü Tuğrul Şahin katıldı.Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, ''Kınalı keklikleri doğayla buluşturuyoruz. Keklikler eko sistem için çok önemli olan canlılarımız. Doğada ne kadar zararlı böcek varsa onları toparlıyor ve insanlığa hizmet ediyor" dedi.Tüfekci;,''Doğaya bıraktığımız kekliklerimize sahip çıkalım. Keklikleri özel beslemek isteyen vatandaşlarımız var. Doğadan alıp kendi mekanlarına götürenler var. Bunlar doğru şeyler değil, bu tür davranışlarda yasak. Bunun cezası var. Bütün vatandaşlarımıza , keklik sevenlerimize diyoruz ki kekliklerimizin yeri doğadır, tabiattır. Bu güzel kekliklerimizin doğada sayısı ne kadar artarsa, bizlerde o kadar fayda görürüz. ''dedi.