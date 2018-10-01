Seydişehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

SEYDİŞEHİR Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri pis kokmaması için  dezenfekte edip,koku giderici solüsyonla temizliyor. Merkez mahallelerde artık konteynerlerin kokmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Belediye...

Seydişehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
SEYDİŞEHİR Belediyesi, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerleri pis kokmaması için  dezenfekte edip,koku giderici solüsyonla temizliyor.
Merkez mahallelerde artık konteynerlerin kokmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal,'' Vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak bu konuda çalışma yapmaları için Ulaşım Hizmetleri Müdürülüğümüze talimat verdik.Yapılan çalışmalar sonucunda şehrimizde bulunan çöp konteynırlarını önce dezenfekte ediyor daha sonra  koku giderici sıkılarak hem konteynerlerin kokmasını önlüyorlar. Bu çalışmamız sayesinde hem ilçemizi konteynerde oluşacak kokulardan ve sineklerden kurtarmış olacağız” dedi

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