Seydişehir'de asfalt ve aydınlatma çalışması

SEYDİŞEHİR Belediyesi, Maden yolunda asfaltla ile Çevre Yolu'nda adınlatma çalışmasını sürdürüyor.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Taraşçı kavşağından başlayan ve Marangozlar kavşağında sona eren 5.5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarının başladığını söyledi. Başkanı Tutal, Çavuş Bostandere, Karabulak kavşağı girişleri ile Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi kavşağı arasında kalan karayolunda aydınlatma çalışmalarının sürdüğü dile getirdi. başladı.Aydınlatma çalışmalarının 1 aylık gibi kısa bir sürede sonuçlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal,'' Çavuş, Gevrekli ve Bostandere Mahallerimizin girişleri, Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi arasında bulunan yol güzergahında yaşanan kazalar nedeniyle aydınlatma yapılması yönünde sürekli talepler oluyordu. Durumu MEDAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlerimiz ve Karayolları ile görüştük. Görüşmelerimiz sonucu yatırım programına alınan kavşaklarımız ile Yeni oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi güzergahın ihalesi yapıldı. 1 Milyon 550 lira bedelle , yapımına başlanılan güzergahlarımızda su kanalları, orta refüjler ve Gevrekli, Bostandere, Çavuş mahallelerimizin girişlerinde bulunan kavşaklarda peyzaj düzenleme çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak" dedi.