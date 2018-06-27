Seydişehir'de Arasta Çarşısında cephe giydirme çalışmaları başladı

KONYA,()- Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi tarafından tarihi Arasta çarşısı içerisinde yer alan iş yerleri restore ve cephe giydirme çalışmaları başladı.

Seyyid Harun Cami ve Çevre Kentsel Tasarım Projesi kapsamında tarihi Arasta çarşısı cephe giydirme çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Tutal yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bankalar Caddesi girişinden başlayan ve Arasta Çarşısı ve Leblebiciler Çarşısı girişinde bulunan dükkanların cephe giydirme ihalesi yapılmıştı. Tarihi bir önemi olan ilçenin en eski çarşısı Arasta çarsında cephe giydirme çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Seydişehir’in en eski çarşılarından olan arasta çarşımız için hazırladığımız proje Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından onay verilmesi ve ihalesinin tamamlanması ile başladı. Çarşımızda iyileştirme ve düzenleme yapılarak Konya Bedesten Çarşısı gibi örnek bir çalışma olacak. Uzun yıllardır kullanılan dükkanlarımızda cephe giydirme çalışmaları 180 iş günü içerisinde bitirilmesi planlanıyor.2018 yıl sonunda tamamlanacak olan proje 15 milyon liraya mal olacak.''dedi.