Seydişehir Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor

SEYDİŞEHİR Belediyesi kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki meydana gelebilecek buzlanmalara karşı ana arterlerde bulunan cadde ve sokak ve kavşaklarda, iş makineleri yardımıyla kar temizliği yaparken, solüsyonlama, tuzlama ve kumlama çalışmalarına devam ediyor.Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca yayaların kullandığı kaldırımlarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Geçen pazar günü başlayan kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Ekiplerimiz yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için bir taraftan kar temizleme faaliyetini yürütürken, diğer taraftan da solüsyon çalışması gerçekleştiriyor. Yol ve kaldırımlardaki buzun etkisini kısa sürede yok etmek için solüsyon uygulaması yapıyoruz. Biz öncelikli olarak vatandaşımızın huzurunu ve rahatını düşünüyoruz, gündelik işlerinde herhangi bir aksama olmaması için ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Greyderlerimiz, kar bıçaklı kamyonlarımız, solüsyonlama araçlarımız, kamyonlarımız hepsi karla mücadelede hazır" şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele için yoğun iş programı uyguladıklarını belirterek, ''Belediye olarak kış şartlarına karşı hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlçe merkezinde 80 santimetreyi bulan kar yağışıyla tüm iş makinelerimizi ve ekiplerimizi karla mücadeleye sevk ederek, adeta seferberlik başlattık. Tüm birimlerimizi koordineli çalışma programı içine aldık. Olumsuz hava şartlarına karşın ekiplerimiz dönüşümlü olarak gece-gündüz mesai gözetmeksizin çalışıyorlar. Gerek kar kürüme gerekse tuzlama çalışmaları ile yollarımız trafiğe açık tutuldu. Kaldırımlarda da temizleme çalışmaları yapılarak gece boyu ve belediyemize ait iş makinalarımız ve personelimiz greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla karla mücadele çalışmasını yaparak ara arterler de dâhil olmak üzere ilçe genelindeki tüm yollar açmıştır.Ekiplerimiz 7/24 olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum "dedi.