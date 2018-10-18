Seydişehir Belediyesinden, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'na sera ve kümes

Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin tabi ortamda büyümeleri için çalışma yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Çocuklarımızın uygulama yapmaları için eğlenebilecekleri, bakım yapabilecekleri, kümes ve sera çalışmaları yaptık. Çocuklarımız burada sebze yetiştirme ve tavukların bakımlarını yapıyorlar. Doğal bir ortam oluşmuş. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada öğretmenlerimizle birlikte hoşça vakit geçirebiliyor.Üretime katkıda bulunuyorlar. Onların gözlerindeki mutluluğu biz okuyabiliyoruz" dedi.