Seydişehir Belediyesinden, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'na sera ve kümes

SEYDİŞEHİR Belediyesi  Başkanı Mehmet Tutal, belediye tarafından Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nu ziyaret edip, okulan yapılan sera ve kümesi inceledi. Belediye Başkanı Tutal, öğrencilerle de yakından ilgilenip sohbet etti.    Özel...

Seydişehir Belediyesinden, Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'na sera ve kümes
SEYDİŞEHİR Belediyesi  Başkanı Mehmet Tutal, belediye tarafından Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nu ziyaret edip, okulan yapılan sera ve kümesi inceledi. Belediye Başkanı Tutal, öğrencilerle de yakından ilgilenip sohbet etti.   
Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin tabi ortamda büyümeleri  için çalışma yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Çocuklarımızın uygulama yapmaları için eğlenebilecekleri, bakım yapabilecekleri, kümes ve sera çalışmaları yaptık. Çocuklarımız burada sebze yetiştirme ve tavukların bakımlarını yapıyorlar. Doğal  bir ortam oluşmuş. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada öğretmenlerimizle birlikte hoşça vakit geçirebiliyor.Üretime katkıda bulunuyorlar. Onların gözlerindeki mutluluğu biz okuyabiliyoruz" dedi.

 

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