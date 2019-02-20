Seydişehir Belediyesinden 'Kulu Vadisi Projesi'

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kuğlu Vadisi Projesi'nin ilçenin gelişimini sağlayacak önemli bir proje olduğu belirtti.

Azimle çalışıp, birçok projeye başarıyla imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Halkın gönlüne girmek, eser üretmekle olur. Biz de Kuğulu Projesi gibi daha birçok projelerimizle önemli eserler ürettik ve çok şükür hemşehrilerimizin gönlüne girdik. Kuğulu Projesi, ekopazarla adından ulusal çapta söz ettirecek önemli projelerimizdendir. Kuğulu Vadisi Projesinde taşınması gereken marangozlar ile ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Gerekli görülürse kooperatif noktasında değerlendirmeler yapılacak. Şeffaf belediyecilik adına esnaflarımızla istişare ve meşveret yapılıp esnaflarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz.''dedi.

Kuğulu Vadisi Projesi hakkında detaylı bilgi aktararan Başkan Tutal, ''Seydişehir ilçesi Konya-Antalya karayolu güzergahında yer alan 1.7 milyon metrekarelik alana yapılmıştır. Alanda bulunan; 1. Gölet 100 bin metrekare olup, 2. Gölet ise 500 bin metrekare e toplamda 600 bin metrekare gölet alanı, 54.000 metrekarelik Ekopazar, 16.000 metrekare ziyaretçilere açılacak olan sera, 37.000 metrekarelik alanda spor tesisleri, macera parkı, lunapark, seyir terası, kır kahveleri, paintball alanı, kamp ve karavan turizminin yapılacağı alanlar, 25.000 metrekare midilli çiftliği, göl çevresinde kafe ve restorantlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, 2.000 metrekare alanda su sporları ve orman köşkü yer alacak. Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen C tipi mesire alanından çevrilen 484.5 hektarlık alan da ''Kuğulu Tabiat Parkı'' olarak kabul edilmiştir. Projeyi KOP, DSİ, ve Orman Genel Müdürlüğü ile ortak çalışarak yürütüyoruz. Bu çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olup turizm ve ticaret alanında da büyüyerek katkı sağlayarak ilçemize birçok alanda güzellik katacaktır.”diye konuştu.

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