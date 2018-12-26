Seydişehir Belediyesinden kar mücadelesi

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin kar temizleme mücadelesi başlattığını ve ekiplerin 24 saat boyuncada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Başkan Mehmet Tutal,''Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz karla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şehrimize uzun süredir beklediğimiz çok yoğun olmasa da kar yağışı ve bereket geldi. Kırsal ve merkez olmak üzere 55 mahallemizdeki sokak ve caddeler de, 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşın 30 ekipman 100 personelimizle, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık” dedi.