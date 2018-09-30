Seydişehir Belediyesinden 'Akıllı Pil' toplama kampanyasında masa tenisi ödülü

SEYDİŞEHİR Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği arasında yapılan protokol doğrultusunda düzenlenen atık pil toplama kampanyasında ilçe birincisi olan Yaylacık İlkokulu’na masa tenisi hediye edildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, atık pil toplama kampanyasında birinci olan Yaylacık İlkokulunun hediyesi olan masa tenisi takımını Okul Müdürü Hüseyin Ali Çakıcı’ya teslim etti.

Öğretmen ve öğrencilerle de bir süre sohbet eden Başkan Tutal, okul yöneticileri ve öğrencilerini, çevreye karşı duyarlılıklarından ve aldıkları ödülden dolayı kutladı.

Tutal,'' Piller toprağa atıldığı zaman toprakta çürümüyor. Kirletiyor ve içilecek olan sularımızı zehirliyor. Bunun için çevreye duyarlı olmak lazım. Taşınabilir Pil Üreticileri Derneğimiz ile birlikte bir çalışma yaptık. Bu kampanyamızda siz Seydişehir’de bulunan okullarımızdan daha çok 300 kilogram pil topladınız. Yani bu topladığınız pilleri Yaylacık tarlalarına atsaydınız tarlalarınızı zehirlerdi. Bunu engellediniz ve birinci oldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Bu tür çevre bilincinizi devam ettirmenizi istiyorum “dedi.

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