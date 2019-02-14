Seydişehir Belediyesi, yatırım atağına geçti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), alüminyum profil ve alüminyum yan mamul imalatı sektöründe faaliyete başlayacak olan Aluka Alüminyum Plastik ile Seydişehir Belediyesi protokol imzalayarak, 37 bin 895 metrekare arsa alanı tahsis edildi. 400 kişilik bir çalışma kapasitesi olacak.''dedi.

Seydişehir'de yatırımın devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Seydişehir hızlı bir sanayileşme sürecine girdi. Alüminyum fabrikamız ve yan ürünlerinin temini yatırımcıların dikkatini çekiyor. Birde mart ayında açacağımız termal sosyal tesislerimiz şimdiden yatırımcıları heyecanlandırmış durumda. Tekstil ve çeşitli sektörlerde sürekli yatırımcılarla görüşmeler içerisindeyiz. Hemşehrilerime elbette müjdelerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Üzerinde çalıştığımız yeni yatırımları açıklamaya devam edeceğiz. Çünkü Seydişehir en iyisini hakkediyor. Seydişehirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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