Seydişehir Belediye Başkanından, seçim teşekkürü

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, esnafları ziyaret edip, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanı Mehmet Tutal, seçim sonrası Çarşı Meydanı, Hanboğazı ve Eski Garaj esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerde verilen desteği teşekkür eden Başkan Tutal, Seydişehir halkının Ak Parti Hükümetine vermiş olduğu destek ile kaldıkları yerden kendilerine verilen sorumlukları yerine getireceklerini ifade etti.Tutal,'' AK Parti’nin milletle özdeşleşmiş bir parti Recep Tayip Erdoğan’ın da milletle bütünleşmiş bir lider. Seydişehir halkı Cumhurbaşkanımıza olan ilgi ve sevgisini 24 Haziran seçimleri ile bir kere daha ortaya koydu. Bizler reisimize bugüne kadar nasıl sevdik ve sahip çıktıysak bugünde verdiğimiz destekle sahip çıktık. 24 Haziran seçim sonuçları halkımızın Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan güvenini bir kere daha ortaya koydu. Seçim maratonu sonunda bizlere her zaman destek olan vatandaşlarımıza, halkımıza, esnafımıza kısacası gönlü bizimle birlikte olan Ak Sevdalılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum "dedi.