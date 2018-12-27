Seydişehir Belediye Başkanından, İhsan Tekin İlkokuluna oyun parkı

SEYDİŞEHİR Belediyesi eğitime verdiği destek kapsamında İhsan Tekin İlkokulu bahçesinde çocuklar için oyun parkı kurdu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, eğitime verdiği desteği sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilere ve okullara her fırsatta destekte bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çocuklardan gelen oyun parkı talebini geri çevirmedi. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli oyun guruplarının montajının tamamlandığı okulda, öğrenciler oyun parkının sevincini yaşadı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 'Okullarımızda çevre düzenlemesi, asfalt çalışması, beton duvarlarının yapımı gibi çalışmalarımızla eğitime desteklerimiz devam ediyor. İhsan Tekin İlkokulu öğrencilerimizden gelen oyun parkı talebini geri çevirmeyerek isteklerini yerine getirdik. Yapılan çalışmalar ile çocuklarımız için güzel bir alan ortaya çıktı. Çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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