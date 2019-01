Seydişehir Belediye Başkanından hastalara anlamlı ziyaret

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta, yaşlı ve engellileri evinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kızılcalar Mahallesi'nde oturan hasta yatağında yatan Mehmet Işıkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Mehmet Tutal'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Işıkoğlu, ''Allah razı olsun eşim bakıyor. Başkanım, senden da Allah razı olsun ziyaret ettin, halimizi hatırımızı sordun. Allah yardımcın olsun "dedi.

Eşi Kezban Işıkoğlu, eşi Mehmet Işıkoğlu'nun sağ el ve ayağını kullanmakta güçlük çektiğini belirterek, ''Sağ el ve ayağını kullanamadığı için zorlanıyor. İki kişiyiz. Yakınlarımız kardeşlerimiz var. Hepsi ilgileniyor; ama tabi ki zor oluyor. İş, güç derken her zaman çağıramıyoruz. Allah razı olsun sizden, hasta ve yaşlıların hastaneye götürülmeleri için araç tahsis etmişsiniz. Bizde faydalandık. Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri unutmadınız şimdide ziyaretimize geldiniz başkanım teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, ''Sizlerin hayır duaları bizleri ayakta tutuyor. Allah sizlerden de razı olsun. Hastalık ve sağlık biz insanlar için. Bir ihtiyacınız olduğu zaman bizleri her zaman arayarak yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlarımız her zaman sizlerin yanında olur. Çünkü asıl biz sizin hayır duanıza ihtiyaç duyuyoruz. Hizmet etmek sadece alt yapı ve belediyecilik anlamında değil, insan ruhuna dokunabilmek ve zor günlerinde ve ihtiyaçlarında yanında olabilmektir "şeklinde konuştu.

