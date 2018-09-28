Seydişehir Belediye Başkanı, yaşlı hastaları ziyaret etti

KONYA,(DHHA)- SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlı ziyaretleri ile moral vermeye devam ediyor.

Hasta ve yakınlarını ziyaret eden Başkan Mehmet Tutal, yaşlı ve hasta ziyaretleri kapsamında Aktaş Mahallesinde oturan yaşlılık nedeniyle çeşitli hastalıkları bulunan Mustafa Ayten, İbrahim Akman, Osman Boztepe, Dürdane Akbaş ve geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte güçlük çeken Emine Kunduracı ile eşi Ahmet Kunduracı'yı ziyaret etti.

Başkan Tutal, ''Asli görevlerimizin yanında, ilçemizdeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Kırsal ve merkez mahallerimizde yaşlılarımız ve hastalarımızın hayır dularını alıyoruz. Kendilerinin dualarına ihtiyacımız var. Hastalıkta , sağlıkta biz insanlar içindir.İhtiyaç duyduğunuz her an bende dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz. "dedi.