Seydişehir Belediye Başkanı, yaşlı hastaları ziyaret etti

KONYA,(DHHA)- SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlı ziyaretleri ile moral vermeye devam ediyor. Hasta ve yakınlarını ziyaret eden Başkan Mehmet  Tutal, yaşlı ve hasta ziyaretleri kapsamında Aktaş Mahallesinde oturan  yaşlılık...

Seydişehir Belediye Başkanı, yaşlı hastaları ziyaret etti

KONYA,(DHHA)- SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hasta ve yaşlı ziyaretleri ile moral vermeye devam ediyor.
Hasta ve yakınlarını ziyaret eden Başkan Mehmet  Tutal, yaşlı ve hasta ziyaretleri kapsamında Aktaş Mahallesinde oturan  yaşlılık nedeniyle çeşitli hastalıkları bulunan Mustafa Ayten, İbrahim Akman, Osman Boztepe, Dürdane Akbaş ve geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte güçlük çeken Emine Kunduracı ile eşi  Ahmet Kunduracı'yı ziyaret etti. 
 Başkan Tutal, ''Asli görevlerimizin yanında, ilçemizdeki yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Kırsal ve merkez mahallerimizde  yaşlılarımız ve hastalarımızın hayır dularını alıyoruz. Kendilerinin  dualarına ihtiyacımız var. Hastalıkta , sağlıkta biz insanlar içindir.İhtiyaç duyduğunuz her an bende dahil olmak üzere tüm çalışanlarımı arayarak yardım ve destek isteyebilirsiniz. "dedi. 

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