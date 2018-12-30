Seydişehir Belediye Başkanı, vatandaşlarla buluştu

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, uzun yıllardır Seydişehirlere hizmet veren Öz Çelik İş Sendikası lokalinde vatandaşlarla bir araya geldi.Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Öz Çelik İş Sendikası lokaline ilginin yoğun olduğunu ve o nedenle de bu tarz lokallerin kaynaşma için önemli olduğunu kaydetti. Her yaş grubu için hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Tutal, '' Seydişehir de hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda insanı merkeze alan hizmet anlayışı ile çalışıyor ve her yaş grubundan insanımız için hizmet üretiyoruz. Bu çalışmalarımız içinde emeklilerimize, memurlarımıza ve gençlerimize yönelik hizmetler her zaman önem veriyoruz. İlçemizde farklı noktalara kazandırdığımız parklarla sizlere hizmet üretiyoruz. Seydişehir’de yaşayan tüm hemşehrilerimiz her zaman baş tacımız ve onlara hizmet etmek bizim için büyük bir mutluluk. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadar birçok sosyal ve kültürel aktivite ile sizlerin sosyal hayatına canlılık katmaya çalışıyoruz” dedi.



