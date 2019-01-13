Seydişehir Belediye Başkanı, sokakta yaşayan hayvanlar için yem bıraktı

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için yem bıraktı.Seydişehir'de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Seydişehir Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Her tarafı karla kaplı olduğu Kuğulu Mesire alanında Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şube Müdürlüğü ekipleri belirli noktalara yem bırakarak yaban hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesini önledi.Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yaşanan bu güzelliklerin yanında gerek vahşi hayvanlar , gerekse kuşlar ve diğer canlılarımızın da yaşam sıkıntısı ortaya çıkmakta.Bundan dolayı Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz ile birlikte bugün buradayız. Gerek ördekler, gerek kuşlar için , gerekse tavşanlar için yem ve yem bitkileri bıraktık "dedi.