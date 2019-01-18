Seydişehir Belediye Başkanı, pazarda bez çanta dağıttı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), () - ALIŞVERİŞLERDE naylon poşetlerin ücretli olarak satılması uygulamasının ardından birçok vatandaş bez çanta kullanmaya başladı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamaları desteklemek için pazarda, vatandaşlara 10 bin adet bez çanta dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik ücretlendirme uygulaması başlatması üzerine bez çantalara ilgi arttı. Seydişehir Belediye Başkanlığı da bu uygulamalara destek olmak için 10 bin adet bez çanta dağıttı. Pazar yerinde vatandaşlara çanta dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Seydişehir Belediyesi olarak, bakanlığımızın başlatmış olduğu projeyi desteklemek ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına sıfır atık projesine destekte bulunmak amacı ile çalışmamızı başlattık. Şu an semt pazarında vatandaşlarımıza dağıtımını yapıyoruz. İnşallah çevre kirliliğinin engellenmesi noktasında çalışmalarımızı genişleterek devam ettireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI