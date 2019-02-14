Seydişehir Belediye Başkanı'nı, anaokulu öğrencileri ziyaret etti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı, Kardelen Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Kardelen Anaokulu öğrencileri, ziyarette 'Eko Okul Projesi' kapsamında poşet kullanımının dünyaya verdiği zararları anlattı.Minik öğrenciler farkındalık yaratmak adına, velileri ve öğretmenleri ile birlikte hazırlamış olduğu bez çantaları, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye personeline hediye olarak dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Bu düşünceli, becerikli çocuklarımızla geleceğimizi parlak görüyorum.''dedi. Tutal, ziyaret sonrası öğrencilere, hikaye ve boyama kitabı hediye etti.



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