Seydişehir Belediye Başkanı, Millet Parkı'na ağaç dikti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye arafından 3 bin 200 metre kare alan üzerinde çalışmalarına başlanılan Millet Parkı'na ağaç dikti.Millet Parkının kısa sürede hizmete sunulacağını kaydeden Başkan Tutal, ''Yaptığımız girişimler sonucu Seydişehir’e yeni bir park kazandırıyoruz. 3 bin 200 metre kare alan üzerinde yaptığımız park çalışmalarımız tamamlanınca ilçemizin çehresi bir kat daha değişecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 1 milyon lira ödenekle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde süs havuzlarımız, kamelyalar, oturma gurupları ve çocuk oyun guruplarının bulunacağı parkımız halka açık park olarak hizmet verecek. Yeşil alan ve peyzaj çalışmaları Seydişehir Belediyemiz tarafından yapılan parkımızda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirecekler. Yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizde yeşile ve doğaya önem veriyoruz. Hemşehrilerimizin rahat ve huzuru bizleri de mutlu ediyor” dedi.



