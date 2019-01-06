Seydişehir Belediye Başkanı: Ekiplerimizin karla mücadelesi devam ediyor

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye ekiplerinin karla mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar yağışına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu, ekipman hazırlıklarının yapıldığını, kar yağışının günlük hayatı etkilememesi için ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başkan Tutal, ''Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz 15 noktada, 100 personelimiz ile çalışıyor. Ekiplerimiz kar yağışı nedeniyle şehir içi ana arterler, şehirlerarası bağlantı yolları, eğitim, sağlık kuruluşları ile diğer önem arz eden yollar başta olmak üzere şehir genelinde gece gündüz çalışarak yollarımızın açık kalmasını sağlıyor” dedi.

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