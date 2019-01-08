Seydişehir Belediye Başkanı, doğaya yem bıraktı

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kuş ve diğer hayvanların yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalmaması için doğaya yem bıraktı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye ekipleriyle birlikte kentin farklı noktalarına doğaya yaşayan hayvanların aç kalmaması için yem bıraktı.

Mehmet Tutal, ''Kış şartlarında zeminin karla kaplı ve don olmasından dolayı kuş ve güvercinler yem bulmakta zorlanıyorlar. Bu canlılarımızın aç kalmaması ve ölmemesi için çeşitli bölgelerimize yem bıraktık. Elverişsiz hava şartları ve soğuk hava devam ettiği sürece yem dağıtımını yapmaya devam edeceğiz. Kuş ve güvercinler için yem,köpek ve kedilerimiz için yemek artıkları ve ekmekleri değerlendiriyoruz. Hz.Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç "demesinler sözünü kendimize ilke edindik. Ayrıca vatandaşlarımızın da yemek atıklarını ve arta kalan ekmeklerini çöpe değil evlerinin önünde bulunan müsait alanlara ve bahçelerinde bulunan müsait yerlere bırakarak doğada yaşayan canlıların beslenmesi için katkıda bulunabilirler” dedi.

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