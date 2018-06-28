Seydişehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Uğur İbrahim Altay'ı, ziyaret edip. hayırlı olsun dileklerinde bulundu. hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, bu göreve yeni seçilen Uğur İbrahim Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tutal, ziyaretinin sonunda Başkan Altay’a, Seydişehir’in tarihi değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ise, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber Konya ve Seydişehir'in bir bütün olduğunu çalışmalara bu yönde devam edileceğini kaydetti.

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