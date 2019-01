Seydişehir Belediye Başkanı, basın mensuplarıyla buluştu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()-SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve basın mensupları katıldı.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam, '' 4 yıldır başkanımız bizi hatırlıyor. Sağ olsun bizi unutmuyor. Gelenek bozulmuyor. Zor şartlar altında mesleğimizi yapıyoruz. Çalışan Gazeteciler görünmeyen kahramandır. Saat ve mesai durumu, gecemiz ve gündüzümüz yok. Haberin olduğu her yere koşturmak zorundayız. Zor bir meslek. Tatil de yok''dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, 'Siyaset insanları yönetme sanatıdır ama, gazetecilik yönetenlere de yol gösteren ve şekil veren bir yapı. Dolayısı ile siyasetçinin adil olması, dürüst olması, ekonomiyi, sanatı bilmesi, hemen hemen her meslek gurubu ile ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Tüm bunları gazetecinin de bilmesi gerekiyor. Gazetecilik zor bir iş dalı. Bundan dolayı Allah sizlere kolaylık versin. Sizi size anlatmak biraz zor. Biz geldiğimiz günden beri sanata, kültüre, basına, spora önem verdik. Bu bizim görevimizdi. Sizlerde her zaman bize destek oldunuz” dedi.