Seydişehir Belediye Başkanı 107 yaşındaki asırlık çınarı ziyaret etti

SEYDİŞEHİR Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 107 yaşındaki Ahmet Yılmaz'ı, evinde ziyaret etti.Yeniceköy Mahallesi'nde oturan Ahmet Yılmaz'ı Belediye Başkanı Mehmet Tutal, evinde ziyaret ederek sohbet etti. Yılmaz'ın ilerleyen yaşına rağmen günlük yaşantısını engelleyecek hiç bir sağlık sorunu bulunmuyor. Yeniceköy'ün en yaşlı kişisi olduğunu kaydeden Ahmet Yılmaz,''Dua ettim sürekli devletmize milletimiz, memleketimiz iyi oldu değil mi. Allahım sizlere sağlıklı ,sıhhatli ömürler ,hayırlı kazançlar , hayırlı vazifeler versin. Oturduğum yerde ben seni takip ediyorum.Sen dereköylüsün, öğretmensin , hacca gidip geldin.Allah kabul etsin. Dünyamız çok güzel oldu.Seydişehir güzel oldu ."dedi.Cumhuriyet ilan edildiğinde büyükbaş hayvan kesip, et pişirip dağıttıklarını belirten Yılmaz, '' Cumhuriyet Bayramında 11 yaşındaydım okula almadılar beni, büyüksün dediler. Benim yaşımda buralarda yok. Belki İstanbulda'da kalmadı. 107 yaşımdayım. Ben bu halimde İstanbul'a gider gelirim. Benden ufak yaşta olanlar hasta yatıyorlar. Çok çalıştım ama şükürler olsun. Ben galiba ölmeyeceğim 2 oğlum 2 kızım var. Damadımın biri İstanbul'da, 3 çocuğum Seydişehir'e yerleşti.Bir ara ben rahatsızlandım beni doktora götürdüler. Kontrollerim yapıldı. Doktorum 'amca sen üç yüz yıl yaşarsın çok iyisin sağlıklısın, sen daha çok yaşarsın' dedi.Devleti batıracağız galiba. Nasıl olur bu olmaz değil mi " diye konuştu.Yılmaz'ın ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ''Maşallah senin devlete millete yükün yok. Burada yaşıyorsun. hayır duanı bizden eksik etme. Duana ,ihtiyacımız var. Allah sağlıklı sıhhatli ömürler versin.Çocukların bakıyor ilgileniyor.Elinden tesbihin düşmüyor. Maşaallah namazlarını da kılabiliyorsun"dedi.